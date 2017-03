Hannes Hanso: Gruusia peab jätkama kaitsevaldkonna NATO standarditega vastavusse viimist

Riigikaitsekomisjoni kohtumine Gruusia presidendi julgeolekunõuniku ja Rahvusliku Julgeolekunõukogu sekretäri David Rakviashviliga keskendus julgeolekuküsimustele rõhuga Gruusia NATO ja Euroopa Liidu liikmestaatusele.

Komisjoni esimees Hannes Hanso ütles, et Eesti on alati toetanud Gruusia lõimumist NATOga. Ta julgustas grusiine, et senise NATO partnerriigi staatusest liitlasriigi staatuse saamine võib võtta küll mõnevõrra loodetust kauem aega, kuid kokkuvõttes liigub riik õigel suunal.

"Läbiviidavad reformid aitavad kaasa mitte ainult NATO liikmestaatuse saavutamisele, vaid riigi arengule tervikuna. Nendega jätkamine on võtmetähtsusega," ütles Hanso.

Hanso rõhutas, et NATO liikmelisust silmas pidades on oluline jätkata kindlalt reformikursil ning kaitsekulutuste planeerimisel pöörata tähelepanu kaitseinvesteeringute mahule.

Komisjoni liikme Marianne Mikko sõnul on Gruusia teinud märkimisväärseid edusamme ja panustanud liitumiseks NATOga. Mikko märkis, et Euroopa Liidu liikmesriigid on pea kõik ka NATO liikmed, seetõttu on Gruusial samavõrd tähtis teha kodutööd Euroopa Liidu suunal.

David Rakviashvili tänas Eestit toetuse eest Gruusia pürgimisel NATO liikmestaatuse poole ja kinnitas, et riik on jätkuvalt valmis panustama NATO sõjalise võimekuse suurendamiseks Musta mere piirkonnas. NATO tegi otsuse alustada Gruusiaga liitumiskõnelusi juba 2008. aastal.

Kohtumisel räägiti ka Gruusia lähenemisest Euroopa Liidule, suhetest Türgiga ja Venemaaga ning Ameerika Ühendriikide edasisest tegevusest uue administratsiooni ajal.

Kohtumisel osalesid komisjoni liikmed Oudekki Loone, Marianne Mikko, Ants Laaneots, Johannes Kert ja Tiit Terik ning Gruusia suursaadik Eestis Tea Akhvledian. Homme kohtub David Rakviashviliga Riigikogu väliskomisjon.