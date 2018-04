Hankele Reidi tee ehitamiseks esitati kaheksa pakkumust

Tallinna kommunaalameti riigihankele "Reidi tee ehitus Tallinnas esitati tähtajaks, 23. aprilliks kaheksa pakkumust. Kõikide protseduuri reeglite kohaselt jõutakse Reidi tee parima pakkumuse teinud firma väljaselgitamiseni kuue nädala pärast.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul võtab pakkujate kvalifitseerimine andmete mahukuse tõttu ca kaks nädalat, mille järgselt saab pakkumuste edukaks tunnistamise otsuse projekti esitada kooskõlastamiseks tehnilise järelevalve ametile.

"Pärast tehnilise järelevalve ameti poolt kooskõlastuse saamist saame vormistada pakkumuste edukaks tunnistamise käskkirja,“ selgitas Klandorf ja lisas, et Ametil võib kooskõlastuse andmisele kuluda kuni 30 päeva. Hankelepingu parimaks tunnistamise järgselt on ette nähtud on kaks nädalat vaidlustusaega. Ehitustöödega Reidi teel alustatakse eelduste kohaselt juuli lõpus.

Möödunud aastal välja kuulutatud riigihange ebaõnnestus, sest kõigi pakkumuste maksumus kujunes ehituse eeldatavast hinnast 11 miljonit eurot kallimaks.