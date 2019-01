Hanede heidutusjahi kasulikkust hakatakse katsepõldudel uurima

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et väljaspool jahiaega küttimine on kahtlemata kõige karmim lahendus, kuid rõhutas, et selle katsetamine ja mõju uurimine on vajalik olukorras, kus muud lahendused enam ei aita.

"Põllumehed nii Ida-Virumaalt, Tartu- kui Jõgevamaalt on läbi proovinud juba kõik n-ö pehmed meetodid, mis on toiminud kui hane selga vesi. Nende mure on tõsine ning siin tulebki sekkuda, et leida tasakaalustatud kooseksisteerimine," rääkis minister.

Kõik tänasel arutelul osalenud tunnistasid, et hanede suurenev arvukus on probleem ning selle lahendamiseks koostatakse laiapõhjaline kava. Kaitse- ja ohjamiskava koostamise käigus uuritakse erinevaid võimalusi, kuidas põllumeestele peavalu valmistanud hanelisi ohjata nii, et nad samas ka kaitstud oleksid.

Kevadise heidutusjahi osas jäid skeptiliseks Eesti Ornitoloogiaühingu esindajad, kes pilootprojektiga kavandatud kevadise heidutusjahi mõju uuringut ei toeta, kuna teiste heidutusmeetmete mõju on analüüsimata.

Eestis peatuvate haneliste arvukus ja nende poolt tekitatud põllumajanduslikud kahjud on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud. Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet on juba mõnda aega probleemi ulatust arutanud ja lahendusi otsinud koos teiste osapooltega – maaomanike, jahimeeste, ornitoloogidega.