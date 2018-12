Hammastehooldus, kümme liitrit kütust või sajad eurod otse kätte. Vallad loodavad meelehead loosides uusi elanikke ligi meelitada

Sangaste loss – ööbimine kahele koos hommikusöögi ja ajalootuuriga

Heleni Helbed – 5 Heleni Helveste kinkekohvrit

AS Sanwood – mööbliese

Silva Agro – kinkekaart, 25 eurot

Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskused – mäepilet kahele

Vidrike külamaja – õhtusöök kahele väärtuses 50 eurot

Otepää Winterplace –perepilet neljale, väärtusega 68 eurot

Ugandi Resto – kinkekaart, 55 eurot

Ugandi Kohvik – kinkekaart, 55 eurot.

Coop – kinkekaart, 20 eurot

Monster Music - rahvusvaheline muusikafestival Retrobest - kahepäevane festivalipass ühele

AS Alexela - 100 tasuta kohvikupongi

AS Techne – 10 liitrit tasuta kütust

Tehvandi Spordikeskus – 2 tundi Käärikul, Kekkose saunas

ORT Techno – tasuta mootorsõiduki ülevaatus

SA Otepää Tervisekeskus - 3 hammaste hoolduse paketti (pakett sisaldab hammaste profülaktilist läbivaatust ja pärlpesu) komplekti hind 50 eurot.

