Hambaarstide liidu juht: patsient peab saama hüvitist enda hambaarsti juures

Eesti Hambaarstide Liidu presidendi Marek Vinki sõnul peab patsient saama sellest aastast 40 euroni tõusnud hüvitist enda hambaarsti juures, keda riik ei sunni kunstlikult kujundatud hindadega teenust osutama.

„Täiskasvanute hambaravihüvitise uue korra probleem on see, et hambaravist kaob selle senise edu põhiline alus - patsiendi vabadus valida endale kliinik ja hambaarst ise,” ütles Vink Delfile. „See patsiendi valikuvabadus on viimase 15 aasta jooksul sundinud hambakliinikuid investeerima patsiendikeskse raviteenuse arendamisse – arstide koolitusse, moodsasse tehnoloogiasse ja meeldivasse klienditeenindusse – et inimesed ei kardaks hambaarsti,” lisas Vink.

Praeguses olukorras peavad Vinki sõnul patsiendid riikliku hambaravitoetuse saamiseks otsima lepingu sõlminud hambaarste haigekassa veebilehelt või helistama läbi kliinikuid ning tihti loobuma oma raviarstist.

„Praegusel hetkel sekkub haigekassa oma bürokraatiaga vabalt ja hästi arenenud tervishoiuteenuste turule. Pikas perspektiivis on ainult üks õige lahendus – patsiendil peab olema õigus hüvitist kasutada enda hambaarsti juures, keda riik ei sunni kunstlikult kujundatud hindadega teenust osutama,” toonitas Vink.

Loe veel

Täiskasvanute riiklik hambaravitoetus võiks Vinki hinnangul sarnaneda äsja kehtestatud eakate proteesihüvitise korraldusega, kus riiklik toetus liigub koos patsiendiga tema oma hambaarsti juurde kaasa. „Kui aga kliinikud peavad hakkama oma tegelikku ravi- ja majandustegevust suruma haigekassa bürokraatia ning aruandluse raamidesse, kahjustab see kindlasti hambaraviteenuse kvaliteeti,” lisas Vink.

„Kui kõik hambaarstid hakkaksid inimesi ravima vastavalt haigekassa loodud motivatsioonipaketile, kus makstakse preemiat ajaühikus võimalikult palju patsiente teenindavatele hambaarstidele, on selge, et kaotajaks on siin patsient ja tema hammaste tervis,” nentis Vink.

Alates läinud aasta juulist kehtiva korra kohaselt saab hambaravihüvitist ainult patsient, kes ravib oma hambaid haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures. Leping kohustab hambaarsti osutama raviteenust haigekassa kehtestatud piirhindade alusel, mida suur osa hambaarste on nimetanud ebareaalselt madalaks.

Alates sellest aastast on täiskasvanute hambaravihüvitis 40 eurot aastas ja haigekassa kinnitusel tõusevad hambaravi piirhinnad tänavu 18 protsenti.