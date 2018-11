Hallik: ma ei teinud mitte midagi sellist, mida saab nimetada ahistamiseks

Martin Hallik ütles täna "Ringvaates", et Postimehe loos, kus Tartu ülikooli raamatukogu naistöötajad väidavad, et Hallik olla ebasobivalt käitunud nii asutuse jõulupeol kui konverentsil Prantsusmaal, on valet oluliselt rohkem kui tõde, vahendab ERRi uudisteportaal.

Hallik viitas töövaidluskomisjoni pikale menetlusele, kus kahe kuu jooksul vaatasid kolm töövaidluskomisjoni töötajat läbi kõik episoodid, mis talle ülikooli poolt ette heideti.

Hallik soovitas vaadata Õhtulehes ilmunud galeriid kõne all olevast peost. "Kui oleks toimunud midagi sellist ebatavalist, jälestusväärset, siis täna on igal inimesel taskus telefon, mis on ühtlasi ka fotoaparaat. Ja kui neid inimesi oli nii palju, kes nii arvasid, siis mõni nendest kindlasti oleks saanud selle ju fotole püüda," lausus Hallik.

"Ennast kellegi vastu ma ei hõõrunud. See, kui lähestikku tantsida, siis see ei ole üksteise vastu hõõrumine," ütles Hallik.

"Ma tantsisin erinevate naisterahvastega nii eraldi kui koos, aga ma ei teinud mitte midagi sellist, mida saab nimetada ahistamiseks," rääkis Hallik.

Ta tunnistas, et tal oli lühiajaline konsensuslik kahepoolne suhe ühe kaastöötajaga, ja lisas, et see on keeratud hiljem ahistamissüüdistuseks.