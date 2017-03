Hallemaa: Arto Aas võiks hapud viinamarjad ära jätta ja konstruktiivne olla

Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni liige Helmut Hallemaa sõnas, et endist riigihalduse ministrit Arto Aasa häirib tõenäoliselt fakt, et aastaid võimul olnud erakond ei suutnud vaatamata oma nimele reforme ise teha.

Riigikogulane sõnas, et käimas on nii haldusreform kui ka riigireform, mille käigus soovitakse aastaks 2019 viia pealinnast ära maakonnakeskustesse vähemalt 1000 töökohta. „Haldusreformile andiski sisu just praegune valitsus, kes mitte ei nihuta piire, vaid annab omavalitsustele ka reaalsed ülesanded juurde ning muidugi vastava rahastuse. Tasub meelde tuletada, kui kaua oleme haldusreformist reaalselt rääkinud ja kes on olnud tegelikult valitsuses alatasa selle pidurid,“ teatas Hallemaa.

Lisaks tõi ta välja, et järgmise aasta algusest kaovad maavanemad ja maavalitsused, mis samuti oli just Reformierakonna kaitse all. „See kaitse oli muidugi ka omal moel arusaadav, sest maavanemad on poliitilised ja hea palgaga kohad,“ ütles Hallemaa. Keskerakond on Hallemaa kinnitusel aga alati leidnud, et maavalitsused on oma tegeliku funktsiooni maakonna arendajana ja suunajana ammusest ajast kaotanud ning riigiaparaati tuleb kokku tõmmata. Hallemaa sõnas, et maavalitsuste asemel rajatakse riigimajad, kus elanikele pakutavad teenused on kvaliteetselt ühest kohast kättesaadavad, seega maavalitsuste kaotamist ei tasu inimestel karta.

Loe veel

Hallemaa sõnul tegeletakse riigireformi ja muude muudatuste riigis väga jõuliselt. On ju ka opositsiooni teine kriitika hoopis see, et kõike tehakse hoopis liiga kiiresti. „Mõistan opositsiooni muret ja rolli, et kõike tuleb kritiseerida, kuid sõnum võiks siiski enam-vähem sarnane olla. Kas praegune koalitsioon teeb siis liiga palju või liiga vähe?“ küsis Hallemaa. Ta lisas, et kui haldusreform, riigireform, tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 500 euroni ja pensionireform on Reformierakonna arvates näilised, siis on raske ette kujutada, mis nimetuse alla käis riigi senine juhtimine. „Ma loodan, et püüame haldus- ja riigireformi küsimustes siiski opositsiooni-koalitsiooni mängudest üle saada ja ühiselt riiki paremaks teha. Need on tõepoolest märgilised ja ettevaatavad muudatused,“ rõhutas Hallemaa.

Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni aseesimees, eelmine riigihalduse minister Arto Aas (RE) ütles täna, et riigireformi läbiviimine pole uue valitsuse prioriteet ja valitsusvahetus pole lisanud reformide nimekirja ühtegi uut tegevust. Aasa hinnangul puuduvad Jüri Ratase valitsusel ambitsioonid ja oskused riigivalitsemise uuendamiseks.