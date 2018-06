Haljastusametnik: vanad puud murduvadki keset linna! Nad on nagu vanad inimesed, igaühel terviseviga küljes

Vanade puude tervis ei ole Tallinnas üldse kuigi hea, sest nii nõukogude ajal kui üheksakümnendatel puude eest kuigi hästi ei hoolitsetud. Nimelt tuleb linnapuid aeg-ajalt kärpida, aga kui kärpimistvajavad oksad lastakse suureks kasvada ja kärbitakse alles siis, on lõikekoha ulatuse tõttu oht mädanikuga nakatuda palju suurem.

Linnakeskkonnal on puude tervisele halb mõju ka seetõttu, et linnas toimub palju kaevetöid. Need aga kahjustavad puude juurestikku. "Niisama suur kui on puu võra, on tegelikult ka nende juurestik. Kui mingi juur läbi lõigata, siis näeb tihti varsti puul ka kuivanud oksi," rääkis Kupper. Ka mädanik pääseb vigastatud juurte kaudu kergesti puusse.

Ohtlike puude jälgimine käib Kupperi sõnul linnaosa kaupa, ülelinnalist andmebaasi puude seisukorrast ei ole. Seetõttu on raske öelda, kui palju potentsiaalselt ohtlikke puid Tallinnas kokku olla võib.