Haldusreformi tagajärg külades: infosulg ja keskus liiga kaugel

63% vastanuist on arvamusel, et külaelu on pärast haldusreformi muutunud ning enamik leiab, et see on muutunud keerulisemaks.

Vaid 37% vastanuist oli arvamusel, et haldusreform pole elu nende kodukülas mõjutanud.

"Valdavalt on viimasel juhul tegemist küladega, kus juba varasemalt kogukonna kaasamine piirkonna arengut puudutavatesse otsustesse hästi toimis," selgitas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

"Uurisime, mis teeb elu keerulisemaks. Küsitlusest selgus, et asjaajamine toimub vallakeskuses, vallavõim aga ei mõista külade omapära. Kurdeti asjaajamise keerukuse ja info puudumise üle, ei saada enam aru, kes, mida ja kuidas otsustab," tõi Habakukk välja. "Kurdeti ka ääremaastumist ja identiteedi kaotust, mis on kaasnenud nimemuutusega."

"Ülekaalukalt vastati, et külavanemaid pole valla arengut puudutavatesse otsustesse varasemast rohkem kaasatud," jätkas Habakukk. "Kõige murettekitavam ongi lugeda, et külavanemaid kas pole üldse või kui on, siis ei kaasata neid valla arengut puudutavatesse otsustesse. Info ei jõua külavanemateni ja oli ka vastuseid, kus kaasamist soovinud külavanemale sai osaks ignoreerimine või suisa negatiivne tagasiside. Selline olukord on lubamatu."

"Kuidas koostatakse kõikide huvigruppide vajadusi arvestav omavalitsuse arengukava, kui sellesse protsessi pole kaasatud ei külavanemaid ega ka külaseltse, kes kõige täpsemalt teavad, mida nende kogukond vajab? Samas on omavalitsuse arengukava ainus alusdokument nii kohalike kogukondade toetamisel valla eelarvest, kui ka laiemalt Euroopa Liidu toetuste taotlemisel."