Haldusreform ja omavalitsuse otsus jättis lapsevanema ilma osast sünnitoetusest. Õiguskantsler: see on vastuolus põhiseadusega

Õiguskantsler Ülle Madise saatis Järva vallavolikogu esimehele Jüri Ellramile kirja, milles toonitas, et enne haldusreformi Koigi vallas elanud inimestele, kellele maksti sünnitoetuse esimene osa, tuleb maksta ka toetuse teine osa.

Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem, kes jäi ilma sünnitoetuse teisest väljamaksest, kuna Järva vallavolikogu muutis 25. jaanuaril sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga toetuse maksmise tingimusi. Lapsevanem ise oli sünnitoetuse teise osa taotlemise ajal endiselt Järva valla elanik, kuid tema lapse elukohana on alates 2017. aasta novembrist registreeritud teine vald.

Õiguskantsler leiab, et et Järva vallavolikogu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord pole kooskõlas põhiseaduse tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega. Õiguspärase ootuse põhimõttega on täpsemalt vastuolus see, et vallavolikogu kehtestas sünnitoetuse teise osa saamiseks lisatingimused neile inimestele, kellele oli varem makstud välja sünnitoetuse esimene osa.

Koigi vallavolikogu mullu 9. aprillil jõustunud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kohaselt maksis vald ühekordset sünnitoetust perekonnale sel juhul, kui vähemalt üks lapse vanematest oli lapse sünnihetkel rahvastikuregistri järgi Koigi valla elanik. Sünnitoetus maksti välja kahes osas – esimene osa lapse sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui vähemalt üks vanematest oli endiselt Koigi valla elanik.