Hakkame muinastulede ööle sättima: loe, kus ja mis toimub!

Muusiku ja tulelaulu ühe autori Marek Sadami sõnul peab üks väike rahvas koos käima.

„Oluline, et ollakse koos. Mõtestatakse ennast mere ääres ja merd enda ees. Saadetakse parimad soovid neile, kes kõrval külas või üle vee. Süüdatud laternad koduaias või lõkked rannas on majakaks neile, kes teel. Muinastuledes on ootamise märgid,“ lausus Sadam.

Muinastulede ööl rahva mere äärde kutsuja Mairold Vaik leiab, et sellest üritusest on ajapikku saanud ilus traditsioon, kus pered ja lähedased tulevad kokku, et süüdata lõke ja mõelda häid mõtteid.

„Olen siiralt rõõmus, et rahvas tähistab seda ööd kire ja entusiasmiga. Kuna oleme laulurahvas, siis seekord saavad kõik päikeseloojangul lõket süüdates ka spetsiaalselt selleks puhuks kirjutatud tulelaulu kaasa laulda. See laul täiendab ehk ühtekuuluvust ja pidulikkust meie sees,“ rääkis Vaik.

Tulelaul kõlab 25. augustil kell 20.45 ka Raadio Elmari, Raadio Kuku ja Raadio Kadi eetris – nii on terves Eestis võimalik ühiselt kaasa laulda.

Laulusõnad on kättesaadavad aadressil muinastuled.ee, kus saab ka oma lõkkeinfo ühisele kaardile kanda.

Avalikke lõkkeüritusi koos muusikutega on tänavu rohkem kui varem. Üle 100 korraldaja on teatanud, et kohale kutsutud on lõõtsa- või torupillimängija, laulja, bänd või koguni orkester.

Tänavu on hea ilma korral võimalik taevas näha ka täiskuud ning võibolla virmalisi ja langevaid tähti.

Mõned kohad Muinastulede öö lõkke nautimiseks:

* Saaremaal Mändjala rannas esitab Marek Sadam tulelaulu, mida laulab kell 20.45 kaasa kogu Eesti

* Kakumäe sadamas on peale kella 21 Ülo Kriguli ja Hasso Krulli muusikalise teose "Tulikeel" esmaesitlus

* Vergi sadama rannas püütakse kohalike toel süüdata 100 lõket