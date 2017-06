Häirekeskuse peadirektori asetäitjana asub tööle Merle Tikk

Häirekeskuse peadirektori asetäitjaks arenduse alal sai Merle Tikk, kes on seni töötanud Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) arendusosakonna valmisoleku ja reageerimise büroos.

Merle Tikk hakkab juhtima Häirekeskuse ja hädaabiteenuse keerukaid ja mahukaid edasiarendusi ning ta alustas tööd 12. juunil.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela hindab kõrgelt Merle Tikki senist kogemust ning süsteemset tööd uute arenduste algatamisel ja elluviimisel PPA arendusosakonna valmisoleku ja reageerimise büroos. "Väga oluline on, et Merle on töötanud ka Häirekeskuse Põhja keskuse juhina, ta tunneb hästi Häirekeskuse töösaalide tööd hädaabikõnede vastuvõtmisel ja abi väljasaatmisel," ütles Kätlin Alvela.

"Merle senine töökogemus ning tema võime eest vedada ja innustada aitab kindlasti ellu viia Häirekeskuse uusi väljakutseid nii uute tehnoloogiate kasutuselevõtul, kiire abi korraldamisel kui ka hädaolukordadeks valmisoleku parandamisel," märkis Kätlin Alvela, pidades väga oluliseks ka Merle sõbralikku ja empaatilist suhtumist kolleegidesse.

Merle Tikk on omandanud kõrghariduse sisekaitseakadeemias ning jätkab õpinguid magistriõppes. Alates 2000. a on Merle Tikk töötanud Häirekeskuses erinevatel ametikohtadel, alustades päästekorraldajana, tõustes peapäästekorraldajaks, Põhja keskuse juhataja asetäitjaks ja sealt edasi Põhja keskuse juhatajaks. Viimased neli aastat on Merle Tikk töötanud PPA valmisoleku ja reageerimise büroos operatiivinfo ja ressursside juhtimise teenuse planeerijana. Merle Tikk on sündinud 1980. aastal Põlvamaal ja tal on kaks last.

Häirekeskuse peadirektori asetäitja arenduse alal juhib ühtlasi häirekeskuse arendusosakonda. Häirekeskuse kõige olulisem ülesanne on tagada kiire ja tänapäevasel tehnoloogilisel tasemel abi igale kriitilisse olukorda sattunud abivajajale. "Häirekeskus on teinud head tööd Eesti viimisel ühele hädaabinumbrile 112, selleks tehtud arendused on muutnud abi kutsumise inimesele lihtsamaks, abi saamise kiiremaks ja kvaliteetsemaks üle Eesti ning on eeskujuks paljudele riikidele," ütles Merle Tikk. "Peaksime sammu pidama infotehnoloogia kiirete arengutega. Uute võimaluste avanedes tuleb ka Häirekeskusel teha edasiarendusi selleks, et inimesed saaksid lisaks telefonikõnele kasutada abi kutsumiseks alternatiivseid võimalusi," näeb Merle Tikk edasisi tööperspektiive.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela näeb Merle Tikkil vajalikke võimekusi, et koos lahendada järgnevate aastate ülesandeid Häirekeskuse teenuste arendamisel. Olulisematest väljakutsetest ootab ees näiteks kriisiinfotelefoni kasutuselevõtu väljaarendamine Häirekeskuse baasil. Ühe üleriigilise kriisiinfotelefoni käivitamine inimestele teadaoleval numbril aitab kriisi ajal edastada elanikkonnale olulist ja süstematiseeritud infot ning koguda inimestelt kriisiga seotud teavet.

Samuti on vaja leida lahendused kiiret hädaabi mittenõudvate info- ja nõuandekõnede süsteemsemale teenindamisele, arendades Häirekeskuse abi- ja infokeskust. "Häirekeskuse põhiülesanne on arendada numbril 112 kiire abi korraldamist, kuid selle kõrval peame oluliseks inimeste informeerimist, nõustamist ja abistamist keskkonna, omavalitsuste, maanteeohutuse jt valdkondades. Nii saame läbimõeldud infojuhtimisega paremini ennetada kiiret hädaabi vajavaid õnnetusi ning hoida numbri 112 kättesaadavana kiire abi kutsumiseks. Õnnetuste ärahoidmisel ja turvalisuse tagamisel on Häirekeskusel laiem roll kui vaid kiiret abi vajavate teadete edastamine kiirabile, päästele ja politseile," selgitas Kätlin Alvela Häirekeskuse arengusuundi elanikkonnale parema teenuse pakkumisel ja turvatunde suurendamisel.