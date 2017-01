Haiguspuhang sulgeb Kohtla-Järve kooli uksed

Kohtla-Järve Tammiku põhikool paneb kolmeks päevaks uksed kinni, sest haigeks on jäänud paljud õpilased ja õpetajad.

535 õpilasest paarsada on haiguse tõttu koju jäänud, vahendasid ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Viimati neli aastat tagasi haiguse pärast suletud olnud Tammiku põhikooli direktori Valentina Kutuzova sõnul hakkas koolitööd häirima see, et peale õpilaste on haiged ka õpetajad.

"Meil tuli klassikomplektid kokku panna, sest aineõpetaja pidi asendama algklasside õpetajat ja vastupidi. Seetõttu täiuslikku õppeprotsessi ei toimunud ja otsustasime, et on õigem kolmeks päevaks õppetöö peatada, et lapsed ja täiskasvanud jõuaksid ennast koguda ja saaksid terveks. Ma väga loodan, et esmaspäeval tullakse kooli tervena ja me jätkame õppetööd," rääkis Kutuzova.