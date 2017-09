Haigekassas liiga kulukaks hinnatud ravi päästis annetajate abiga vähihaige Alari elu: "haiguse tunnused puuduvad"

Mustvees elava Alar Tupi elu päästis 160 000 eurone ravim, mida haigekassa ei rahasta. Vajalik raha saadi kokku läbi "Kingitud elu" fondi annetuste.

"Olen nõus ükskõik mitu miljonit kulutama (kui mul see raha oleks), et minu lähedane inimene terveks saaks. Paraku on meie pere kõik ressursid ammendunud,” kirjutas kaks aastat tagasi Helen Maasing oma isa Alar Tupi kohta. Toona alustas tütar koos isaga pealtnäha võimatut missiooni - koguda 160 000 eurot, et rahastada melanoomi põdeva Alari ravimist. Appi tuli vähiravifond "Kingitud elu" ja heade inimeste toel kogutigi vajalik summa kokku.

Täna tõi "Kingitud elu" fond päevavalgele suurepärase uudise - Alari ravi on toiminud väga hästi.

"Kas mäletate Mustvee pereisa Alar Tuppi, kelle melanoomiravisse panustasime 2015. aasta kevadel jahmatava summa - üle 100 000 euro? Fond oli siis veel väga noor, raha nappis, aga me tahtsime nii väga riigi poolt "mittekulutõhusaks" arvatud Alarit ja tema perekonda aidata," seisab "Kingitud elu" Facebooki kontol.

"Õnneks jätkus lahkeid annetajaid, kes olid nõus panustama. Ja täna saame selle kõige üle vaid rõõmustada. Sest Alar käis äsja taas arsti juures analüüse andmas ning "haiguse tunnused" puuduvad! Mees elab täiel rinnal, käib tööl, armastab naist, hoolib tütrest, naudib elu."

Alarist kirjutas 2015. aastal ka Eesti Päevaleht loo, kui annetuste kogumistega alles alustati. Siis märkis Alar, et ta kaotas lootuse, kui ta kuulis rohust, mis võib teda ravida, kuid selleks ei jätku neil raha.

Tütar Helen oli toona aga märksa lootusrikkam. „Mina küll uskusin! Isa tuli arsti juurest koju, läks ema juurde ja ütles, et selle ravimi hind on 160 000 eurot ning temal seda raha küll ei ole. Mina ütlesin kohe, et teen ükskõik mida, et see raha kokku saada. Lähen kasvõi televisiooni ja küsin. Me saame selle raha!" rääkis Helen.