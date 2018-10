Haigekassa: TÜ kliinikum pole vähiraviks lisaraha küsinud

Eelmiseks aastaks lisati Tamra kinnitusel tervishoiuteenuste loetellu ka majutuse voodipäeva teenus, mida saab kasutada kahel eesmärgil: haige lapse hooldaja majutus ja patsiendi majutus, kui erinevad õendus- ja hooldustegevused ei ole vajalikud. Viimast neist maksimaalselt kaks päeva. Sel aastal aga ilmnes, et mullu siiski ei kasutatud viimasel eesmärgil majutuse voodipäevi.

"Kohtumisel Eesti Haiglate Liiduga arutasime, et voodipäevad on vajalikud erinevate terviseseisundite puhul, sealhulgas ka kiiritusravi," kinnitas Tamra. Kohtumisel kiiritusravi arstidega lepiti kokku, et koostatakse küsimustik, mis selgitab välja kõikides kiiritusravi ravi tüüpides patsientide eelistused ja eelistuste põhjused. Küsimustik viiakse läbi sügise jooksul ja vajalikud muudatused viiakse tervishoiuteenuste loetellu 2020. aastaks.