Haigekassa rahastab 287 uut meditsiiniseadet

Oluliselt väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi seadmete soetamisel, sealhulgas hüvitab haigekassa nüüd kaasaegseid insuliinipumpasid lastele 90% ulatuses.

Uute meditsiiniseadmete loetelu maksumus on 730 000 eurot. Selle hulgas on ka uuendatud seadmed ja tarvikud, mis on vanade vastu vahetatud. Konkreetselt 287 uue seadme maksumus on haigekassale 130 000 eurot.

Uue loeteluga laieneb lümfitursete ja venoosse puudulikkuse surverõivaste ning haavaravis kasutatavate haavaplaastrite ja -sidemete valik. Lisandusid uued alternatiivid unemeditsiinis kasutatavate seadmete, stoomi (kunstlik avaus kõhul, mille kaudu väljutatakse soole sisu) korral kasutatavate seadmete, ortopeediliste toodete ning diabeeditarvikute näol. Samuti muutusid mitmete loetelus juba olevate meditsiiniseadmete hinnad.

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti Kärt Veliste sõnul paranes oluliselt insuliini pumpravi kättesaadavus lastele. „Pideva glükoosimonitooringuga insuliinipumpa, sensoreid ja saatjat hüvitame edaspidi kõigile lastele 90% ulatuses,“ kinnitab Veliste. Tema sõnul suurendati ka I tüüpi diabeediga ning hüpoglükeemiaga patsientidele veresuhkru jälgimiseks vajalike glükomeetri testribade ja lantsettide hüvitatavaid koguseid.

Kolostoomiga patsientidele suurendati vajalikke stoomikottide hüvitatavaid koguseid, muudatuse tulemusel rahastab haigekassa neid senisest ligi 50% rohkem (varasema 740 asemel 1100 tükki aastas).

Lümfitursete raviks mõeldud kompressioontoodete hüvitamist laiendati III staadiumi lipo-lümfödeemiga patsientidele.

Veliste juhtis tähelepanu, et ortopeediliste toodete osas võimaldatakse sellest aastast tallatugede hüvitamist alati paarina ning randme- ja kämblaortoosid on uues loetelus liidetud üheks rühmaks „Esmased varased randme-kämblaortoosid“.