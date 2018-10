Haigekassa: patsient peaks haigekassa eriarstiabi partnerite vahetust võimalikult vähe tundma

„Teeme nii mahukat riigihanget esmakordselt ja erakliinikute huvi meie lepingupartneriks saada on suur. Hankes osalejate arvu tõttu on sisse antud ka tavapärasest enam vaidlustusi ja lepinguteni jõudmine on seetõttu võtnud oodatust rohkem aega. Kuid meie eesmärk on, et inimesed saaksid neile vajaliku eriarsti juurde ja see on kindlasti tagatud,“ lisas Parv.

Täiendavate eriarstiabi lepingupartnerite leidmiseks viis haigekassa läbi riigihanke, milles hinnati põhjalikult pakutava tervishoiuteenuse kvaliteeti, arstiabi kättesaadavust, pakkuja senist õiguskuulekust ja pakutavat soodustust haigekassa hinnakirjast.

Haigekassa ostab järgmisel kolmel aastal erasektori kliinikutelt aastas ligikaudu 46 miljoni euro eest vähemalt 590 000 ravijuhtu

Haigekassa lepingupartnerite infot kuvav kaart täieneb jooksvalt. Haigekassa infotelefon on 669 6630.