Haigekassa otsustas 17-aastasele neiule ülikallist ravimit mitte kompenseerida. Lastefond palub abi annetajatelt

Kaks nädalat tagasi otsustas Eesti Haigekassa, et ei kompenseeri kallist eculizumab’i nime kandvat toimeainet sisaldava ravimit, mida vajab haruldast verehaigust põdev 17-aastane neiu. TÜ Kliinikumi Lastefond palub inimestelt abi, et katta aasta lõpuni neiule eluks vajaliku ravimi kulud.

Haigekassa juhatuse esimees Rein Laane põhjendab otsust ravimit mitte kompenseerida sellega, et haigekassa ei ole ravimi tõhususes täielikult veendunud ja neil on seetõttu tootjaga vaja pidada täiendavaid läbirääkimisi. „Praegusel hetkel saame vaid ainsa positiivse asjana tõdeda, et raviarsti kinnitusel on raviks võimalik kaaluda alternatiive, mis juba on haigekassa rahastusel,” märgib ta.

Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-resident doktor Liisa Saar ja lasteneuroloog doktor Rael Laugesaarega leiavad seevastu, et jutt alternatiivsetest ravivõimalustest ei vasta tõele. Nimelt toovad väljapakutud alternatiivid kaasa olulise tüsistuste tekkimise ja isegi surma riski. Laugesaar märgib samas, et pärast aprilli alguses alustatud uue ravimi manustamist on haigus saadud kontrolli alla.