Haigekassa otsusas, et ei tasu oma elu eest võitleva 17-aastase neiu ülikalli ravimi eest

"Jättes kõrvale seadusest tulenevad piirangud, mis ei luba meil erandkorras kompenseerida ravimeid, mida tuleb haiglas manustada, on meil väga oluline olla ka veendunud, et meie ühisest rahakotist ostetav ravim on toimiv ning et me jaksame seda osta. Selle konkreetse ravimi hüvitamiseks tuleb meil pidada täiendavaid läbirääkimisi tootjaga. Praegusel hetkel saame vaid ainsa positiivse asjana tõdeda, et raviarsti kinnitusel on neiu raviks võimalik kaaluda alternatiive, mis juba on haigekassa rahastusel," ütles haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

"Suhtleme ka raviarstiga, et arutada võimalusi, kas patsient saaks osaleda kliinilises uuringus, mis võimaldaks ravimi hüvitamist ravimitootja poolt," lisas ta.

Tüdruku ravi on võimalik toetada annetustega TÜ kliinikumi lastefondi pangakontodele, lisades selgituseks "17-aastane tüdruk":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.