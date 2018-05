Haigekassa otsusas, et ei tasu oma elu eest võitleva 17-aastase neiu ülikalli ravimi eest

Haigekassa otsustas reedel, et ei saa kompenseerida ülikallist ravimit, mida vajab Tartu ülikooli lastekliinikus viibiv haruldast verehaigust põdev 17-aastane tüdruk.

Tartu ülikooli lastekliinikus võitleb 17-aastane tüdruk haruldase verehaigusega ning selleks, et hoida ära edasisi tromboose, vajab ta ravimit, mille üks doos maksab 16 500 eurot. Ravimit peab manustama iga kahe nädala tagant, mis teeb selle kuuhinnaks üle 30 000 euro. Lastefond palus annetusi tüdruku haruldase haiguse raviks. Lastefond leidis oma reservist vahendeid neiu järgmiseks kolmeks doosiks.

Haigekassa teatas reedel, et hetkel ei ole võimalik rahuldada kolmapäeval laekunud taotlust ülikalli ravimi erandkorras kompenseerimiseks.

Haigekassa jätkab läbirääkimisi ravimi maaletoojaga ning eeldusel, et tootjaga saadakse hinna osas kokkuleppele, saab ravim jõuda haigekassa hüvitatavate ravimite loetellu alles alates järgmisest aastast.

"Jättes kõrvale seadusest tulenevad piirangud, mis ei luba meil erandkorras kompenseerida ravimeid, mida tuleb haiglas manustada, on meil väga oluline olla ka veendunud, et meie ühisest rahakotist ostetav ravim on toimiv ning et me jaksame seda osta. Selle konkreetse ravimi hüvitamiseks tuleb meil pidada täiendavaid läbirääkimisi tootjaga. Praegusel hetkel saame vaid ainsa positiivse asjana tõdeda, et raviarsti kinnitusel on neiu raviks võimalik kaaluda alternatiive, mis juba on haigekassa rahastusel," ütles haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.