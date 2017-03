Haigekassa nõukogu arutab homsel erakorralisel istungil petturettevõtete teemat

Homme koguneb haigekassa nõukogu erakorralisele istungile, kus Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri, kes on nõukogu liige, kavatseb esitada ohtralt küsimusi seoses haigekassalt valearvetega raha välja petnud firmadega.

ETV saade "Pealtnägija" paljastas kaks meditsiinitarvikuid müüvat ettevõtet, kes on aastaid esitanud haigekassale võltsarveid, kasseerides patsientide pealt nende teadmata ja alusetult hinnanguliselt sadu tuhandeid eurosid. Homme koguneb erakorralisele istungile haigekassa nõukogu, kes ka seda teemat arutab.

Haigekassa nõukogu liige, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees majandusanalüütik Maris Lauri ütles sotsiaalmeedias haigekassat petnud ettevõtete teemat kommenteerides, et tal tekib küsimus, et kui ühes valdkonnas on teada kaks petuarveid esitanud firmat, siis kui tõenäoline on, et petturettevõtteid on tegelikult rohkemgi.

Küsimusi on Lauril õigupoolest rohkemgi. "Et tegelikult ei piirdu asi vaid ortoosidega, vaid petuarveid on esitatud ka muude abivahendite eest? Järsku laiemaltki tervishoius? Ja mitte üksnes haigekassale esitatud arvete, vaid ka sotsiaalkindlustusametile ja töötukassale esitatud arvete seas? Kui suur ja ulatuslik selline petmine tegelikult on?" mõtiskles Lauri.

Lauri sõnul ta küll loodab, et pettureid on vaid üksikud, kuid samas kardab ta, et neid on arvatust ja teadaolevast rohkem.

"Raha on alati vähe, eriti tervishoius. Viimastel kuudel on meditsiinitöötajad ja haiglad rääkinud palju lisarahastuse vajadusest. Nüüd on aga selgunud, et vähemalt mingis osas on raha läinud kõrvale ja hulk inimesi on seetõttu jäänud abita. Kui pettust poleks olnud, kui paljud oleksid siis abi saanud ja milline oleks siis rahavajak?" küsis Lauri.

"Kui asi oleks ühes ettevõttes, siis võiks süüdistada ühte konkreetset ettevõtet. Kuna aga asi paistab olevat rohkem levinud, siis tahaks teada, mida tegi haigekassa? "Pealtnägija" järgi just mitte eriti palju. Miks asju ei kontrollitud? Seda isegi siis, kui tulid konkreetsed vihjed? Naiivsus, lohakus või midagi veelgi halvemat?" jätkas ta.

Lauri loodab, et kahju ulatus haigekassas saab kiiremas korras selgeks ja et kontrollitakse üle ka sotsiaalkindlustusametile ja töötukassale esitatud arved. Tema sõnul tuleb puudujäägid kontrollis kiiresti selgeks teha ja need parandada. "Petturid ja sellele kaasa aidanud peavad saama karistuse. Kahjud tuleb tagasi nõuda," lisas Lauri.

Samuti on Lauri hinnangul vajalik põhjalik ja laiem revisjon, võib-olla ka põhimõttelisemad muudatused, et edaspidi selliseid asju ei juhtuks. Revisjoni on tema sõnul vaja ka selleks, et hinnata pettuste tegelik ulatus. "Ka teadmine, et mujal on asjad korras, on vajalik," lausus ta.

Lauri rõhutas, et ei saa lubada, et kellelgi jääb pettuste tõttu abi saamata, ja samuti ei tohi jätta kahtlusi õhku, sest sellest kannataksid ausad meditsiinitöötajad ja -asutused. "Loodan homsel haigekassa nõukogu erakorralisel kokkusaamisel saada neile küsimustele vastused."