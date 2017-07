Haigekassa hüvitab tagantjärgi raskelt haige Arseni ravireisi lennukulud

Enne jaanipäeva kogus SA TÜK Lastefond annetusi raske immuunpuudulikkusega Arseni meditsiinilise transpordi jaoks, et poiss saaks Inglismaal elupäästvat ravi. Eesti Haigekassa otsusas erandkorras poisi lennukulud tagantjärele hüvitada.

Väikese Arseni lugu läks korda väga paljudele annetajatele ning tekitas vastukaja ka valitsuse ja haigekassa tasandil. Lastefondi strateegiajuhi ja nõukogu esimehe Küllike Saare sõnul võttis nädal pärast üleskutset Lastefondiga ühendust haigekassa esindaja, kes vabandas segase olukorra pärast ja nentis, et olukord, kus patsient peab ise katma meditsiinilise transpordi kulud, ei ole aktsepteeritav.

"Meile teatati, et arvestades väikese patsiendi juhtumi erakorralisust ja Eestis alternatiivse lahenduse puudumist, on haigekassa valmis tegema eriotsuse ning katma tagantjärele poisi transpordikulud, hüvitades Lastefondile juba makstud Arseni lennutranspordi arve."

Tänaseks on arve tasutud ning Lastefondi loodab, et pretsedent sillutab teed suuremate ja püsivate riikliku tasandi muutusteni ravireiside rahastamises. "Haigekassa avaldas soovi Lastefondiga sel teemal kohtuda, mis tekitab lootust, et ka riiklikul tasandil on mõistetud, et praegune süsteem ei ole meie laste tervist silmas pidades kõige parem ning vajaks muutmist," ütles Saar.

Kahekuune Arseni põeb väga harvaesinevat immuunpuudulikkust ning vajas oma haigusseisundi tõttu kiiret opereerimist Inglismaal. Lapse sealsete ravikulude eest oli valmis tasuma haigekassa, kuid Inglismaale jõudmiseks oli tarvis kallihinnalist meditsiinilist transporti, mida riik tavajuhtudel ei hüvita ning milleks tema perel endal vahendid puudusid. Samuti oli pere hädas lapsega kaasa sõitva ema majutuskulude tasumisega. Kokku oli Arseni ravireisi transpordi- ja tema ema majutuskuludeks vaja 30 400 eurot, prognoosiga, et nad jäävad sinna kuueks kuuks.

Lastefondi eestvedamisel saadi Arseni toetuseks tuhandete inimeste abiga vähem kui nädalaga kokku 150 342 eurot. Strateegiajuht toonitas, et Arsenile tehtud annetusi kasutatakse esmajärjekorras pisipoisi abistamiseks, sest kindlasti vajab ta tulevikus korduvaid kontrollvisiite, mis eeldavad mitmeid haiglakülastuseks vajalikke lennureise ja paaripäevaseid ööbimisi. "Kui kõik Arseni raviga seotud kulud on tasutud, kasutame heade inimeste poolt annetatut teiste raskelt haigete laste toetamiseks," lisas ta.