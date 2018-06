Haige Savisaar võib linnavolikogu kohast ilma jääda

Edgar Savisaar Tallinna linnavolikogu esimesel istungil Foto: Madis Veltman

Edgar Savisaar on endiselt Jõgeva haiglas ega saa osaleda tänasel Tallinna linnavolikogu istungil. See tähendab, et tema linnavolikogu liikme volitused võivad lähiajal peatuda.