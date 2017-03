Haapsalu tugiisikuid süüdistatakse liiga lähedastes suhetes pagulastega

Haapsalus on seni pagulaste abistamisega tegelenud MTÜ Pagula, kuid möödunud nädala lõpus selgus, et Johannes Mihkelsoni keskus lõpetab MTÜ Pagulaga lepingu ja hakkab ise Haapsalu pagulastega tegelema.

Haapsalus elab kolm pagulasperet – kaks Süüriast ja üks Iraagist –, kokku 16 inimest, kellega on seni tegelenud kaks Pagula tugiisikut, kuid 31. märtsiga lõpetatab Johannes Mihkelsoni keskus MTÜ Pagulaga lepingu ja pagulastega hakkab tegelema kolm Mihkelsoni keskuse tugiisikut, kirjutab Lääne Elu.

Euroopa Liidu rändekava alusel Läänemaale saadetud pered on aga seniste tugiisikutega väga rahul, ühe sõjapõgeniku, Mohamad Hasani sõnul armastavad neid ja tahavad seniste tugiisikute jätkamist, rõhutades, et Haapsalus on tugiisikuteenus seni olnud palju parem, kui mujal Eestis.

Segaduses on ka MTÜ Pagula juht Innar Mäesalu, kelle sõnul ei tea ta, miks 2018. aastani sõlmitud leping ootamatult katkestatakse, sest etteheiteid on tehtud küll puuduliku aruandluse kohta, kuid need puudujäägid on tema teada kõrvaldatud.

Reedel Haapsalus muudatuse vastu protestinud pagulasperedega kohtunud Johannes Mihkelsoni keskuse tugiisikuteenuse juht Juhan Saharov ütles, et Pagulaga lepingu katkestamise põhjused on konfidentsiaalsed, kuid neid on mitu ja üks neist on tugiisikute liiga lähedased suhted pagulastega.

Loe veel

Pagula tugiisikute koordinaatorina töötanud Ingrid Hassaan ütles, et lepingu katkestamine on alatu ja abi andmise asemel hakati saatma negatiivset tagasisidet. „Et me ei tohi peredega tööväliselt suhelda, ei tohi nõu anda. Meie võtsime peresid kui inimesi, mitte kui numbreid,” ütles Hassaan.

Mäesalu sõnas, et Pagula tugiisikud näevad inimest päriselt ja töötavad selle nimel, et nad saaksid Eestis hakkama ja jääksid siia, kuid Mihkelsoni keskuse töötajatel on justkui ükskõik, pannakse lihtsalt linnuke kirja.

Haapsalu pagulaspered kogunesid reedel Haapsalu linnavalitsuse ette meelt avaldama, et nende tugiisikud neile alles jäetaks ja MTÜ Pagula nendega edasi tegeleks.