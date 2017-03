Haapsalu pastorid tegid pöördumise HÕFFi vastu: linna raha võiks paremini kulutada kui rahva vaimse olukorra hullemaks muutmiseks

Viie Haapsalu koguduse pastorid saatsid linnavalitsuse poole pöördumise, milles soovivad, et linn lõpetaks Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) toetamise.

„Oleme ühiselt seisukohal, et õudusi ja vägivalda kunstina esitavate filmide festival ei ole osa kultuuri väärtustava ja edendava kuurortlinna kuvandist,” seisab pöördumises, kirjutab Lääne Elu.

HÕFF-ile planeeritud raha soovitatakse suunata hoopis C. Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli tegevuse edendamiseks ja muusikainstrumentide ostmiseks.

„Meie elu praegu on piisavalt ootamatute sündmuste ja pingetega täidetud. Ise sinna õudusi lisada ei ole lihtsalt tarvis. Leian, et linna raha võiks paremini kulutada, kui linnarahva vaimse olukorra hullemaks muutmiseks," sõnas pöördumisele alla kirjutanud Haapsalu baptisti koguduse pastor Eenok Palm.

Küsimusele, kas kirik ei ole esitanud oma ajaloo jooksul õudusi ja vägivalda kunstina, vastas Palm, et teatavas mõttes on. „Aga seda saab teha leebemal viisil. Ei pea kõike paksult punaseks või mustaks võõpama, et öelda: see on kole. Mõni võib kusagil nurgas aru saada, et kurjus on aktsepteeritav,” ütles Palm festivali võimaliku mõju kohta. „Ma arvan, et see ajab lihtsalt inimesi segadusse, kui selgelt ei öelda, et kuri on kuri, vaid esitatakse kurjust kunstiliste võtetega.”