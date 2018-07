HÄÄLETA | Ossinovski, Saar, Kaljurand või keegi muu: kes sobiks sotside etteotsa?

Valimised lähenevad ja sotside sisepinged aina kasvavad. Ekspress kirjutas, et kultuuriminister Indrek Saar ei jäta jonni – Ossinovski peab sotsiaaldemokraatide juhi kohalt taanduma.

Üle-eelmise nädala reedel toimunud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse koosolekul võttis Indrek Saar sotside juhi teema uuesti jõuliselt ette. Päris üllatusena see siiski ei tulnud. „Ta on talvest saati vaikselt susinud,“ ütleb näiteks Urve Palo. Seekord oli Saar oma jutu toetuseks ette valmistanud uhke esitluse koos mitmesuguste uuringutulemustega, mis pidi näitama, et Jevgeni Ossinovski on kehv juht ja sotsid vajavad uut. Indrek Saare vaatepunktist Indrek Saart.

Ossinovski üritas pingeid eile õhtul juba meedias maandada, rääkides koostööst, ent küsimus jääb: kas valimistele minnakse vastu tema juhtimisel või mitte. On ka selge, et panustatakse ka Marina Kaljuranna populaarsuse peale.