Haaberstis hukkus tulekahjus noor mees, usutavasti sai talle saatuslikuks hooletu suitsetamine

Täna kell 20.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Õismäe teel. Päästjate saabudes tuli 9-korruselise maja ühe kaheksanda korruse korteri akendest suitsu. Päästjad sisenesid kahetoalisesse korterisse, selle ühes toas põles voodi.

Kahjuks leiti põlevast voodist 1983. aastal sündinud mees. Tema elu päästa ei õnnestunud. Päästjad panid tulele piiri mõne minutiga, siiski vajas traagiline sündmus mitmesugustel põhjustel nende kohalolekut kauem. Lilleküla päästekomando mehed lahkusid viimastena alles kell 22.39.

Kahjuks puudus korteris meie riigis juba üle üheksa aasta iga kodu kohustuslik abivahend – suitsuandur. Jätkuvalt on levinuim tules hukkumise põhjus lohakas siseruumides suitsetamine. Esialgsetel andmetel on see ka tänase traagilise õnnetuse põhjustajaks.

Eestis on sellel aastal tulekahjudes hukkunud 19 inimest.