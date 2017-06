Haabersti ristmiku remmelgas plaanitakse siiski maha võtta

Keegi pole hetkel Haabersti ristmiku juures olevat remmelgat oma kaitse alla võtnud. Keskkonnainspektsioon käis kohal ja leidis ka ühe linnupesa koos varesega, mistõttu nad soovitasid remmelga maha võtmist edasi lükata. Küll aga ei takista see pikemas perspektiivis puu eemaldamist.

Kellele täpselt tehti taotlus puud mitte maha võtta, on jäänud müsteeriumiks. Nii keskkonnaministeerium kui ka keskkonnaamet väitsid, et nemad sellega ei tegele. Nemad arvasid, et loodusekaitsjad on saatnud avalduse Tallinna keskkonnametile. Siiski ka neilt tuli negatiivne vastus.

"Tallinna keskkonnaametile ei ole Haabersti ringi juures oleva remmelga kaitse alla võtmiseks ettepanekut esitatud," sõnas keskkonnahoiu osakonna juhataja Märt Holtsmann.

Puu juures käis ka kohal keskkonnainspektsioon, kes leidis pesad, millest ka loodusekaitsjad on varem rääkinud. "Leidsime kaks pesa," ütles keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul. "Üks oli vana tühi pesa ja teine oli uuem. Seal paistis üks varesepoeg, kes veel lennata ei saa sees elavat."

"Meie mingeid otsuseid ei tee," sõnas Tuul ja väitis, et loa puu maha võtta andis Tallinna keskkonnaamet. "Meie lihtsalt andsime nõu, et võiks puu mahavõtmist lükata paar päeva edasi, kui varesepoeg juba lennata saab ja tal on võimalik ära minna."

Üle saja aasta vana puu

Palju on arutletud, mis puuga siis ikkagi tegemist on - alguses väideti, et tegemist on 334-aastase pajuga, seejärel aga, et puu on hoopis 70-aastane remmelgas. Nüüdseks on aga juba saabunud uus informatsioon. "Meil käis koha peal ka puuteadlane," rääkis loodusekaitsja Vegard. "Tema hindas puu olevat üle saja aasta vanaks, mis on tema sõnul väga haruldane. Eestis pidi üleüldse olema vanim puu 150 aastat vana. Selles perspektiivis peaks kindlasti seda puud ka hoidma."

Ka Vegard kinnitas, et Tallinna keskkonnaamet on andnud loa, et puu võib maha võtta. Loodusekaitsjad aga jäävad puu juurde ja kaitsevad seda lõpuni. Ta lisas, et Haabersti ristmiku juures võeti täna veel üks puu illegaalselt maha ja selgitab, et probleem on hulga suurem kui see üks puu. Tema sõnul on kõik seal ümbruskonnas olevad puud ebaseaduslikult maha võetud.

Kommunaalamet: lähtume projektist

Tallinna komunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik kommenteeris ka linna plaane: "Töövõtja hindab hetkel võimalust töömaapiiri nihutamisele. Hetkel konkreetset lahendust välja pakkuda ei ole. Töid tehakse vastavalt ehitusloa saanud projektile."

Haabersti ristmiku remmelga juures on looduskaitsjad kaitsnud puud juba üleeelmise nädala pühapäevast. Nemad väidavad, et puu mahavõtmine on illegaalne, sest puu otsas on linnupesad ning lisaks sellele on ka puu haruldaselt vana, mistõttu peaks seda kindlasti säilitama. Puu aga jääb täpselt ette Haabersti ristmiku ehitamisele ja nii on ehitajad juba mitmel korral üritanud remmelgat ikkagi maha võtta.