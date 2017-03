Haabersti ristmikku hakkab rekonstrueerima Nordecon

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise riigihankel tunnistati edukaks Nordecon ASi pakkumus. Ehitustööd algavad käesoleva aprillis, ristmik valmib oktoobris 2018.

Tallinna kommunaalamet ja Nordecon sõlmivad lepingu aprilli keskel, pärast 14-päevase vaidlustusaja lõppu. Ehitustööd algavad käesoleva aasta aprillis, ristmik valmib oktoobris 2018. Projekti maksumus on 14,967 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

„Haabersti ristmik on Tallinna üks ohtlikumaid ja ülekoormatumaid ristmikke, kus ummikud on tavalised. Selle ristmiku ümberehitust on oodatud aastaid,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Alustame ehitust aprillis ning liiklusele saame avada esmalt täies ulatuses Paldiski maantee ehk Tallinn-Keila suunalise viadukti juba järgmise aasta mais. Kogu ristmik valmib 2018. aasta oktoobris. Uus Haabersti ristmik suurendab oluliselt transpordivahendite läbilaskvust ning on sujuvam kui olemasolev olukord.“

Ehitustööde ajaks on planeeritud, et liiklejatele on tagatud kogu ehitusprotsessi vältel igas suunas ja igal ajal 1+1 sõidurada. „Kui ehitustöödega alustame, palume kõigil arvestada, et ehitustööd võivad kaasa tuua suuremad ummikud kui tavaliselt. Meie omalt poolt teatame kõikidest võimalikest muudatustest operatiivselt, et autojuhtidel oleks võimalus vajadusel valida alternatiivseid teekondi.“ rääkis Ambur.

Haabersti ringristmiku ehitustööd hõlmavad:

- Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee kahetasandilise ristmiku ehitust;

- Paldiski maantee ehitust 1,05 km ulatuses (alates Mõisa tn ristmikust kuni 150 m peale Õismäe tee ristmikku);

- Rannamõisa tee ehitust 1,1 km ulatuses (kuni Vana-Rannamõisa tee ristmikuni);

- Ehitajate tee ehitust 100 m ulatuses.