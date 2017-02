Gustav Adolfi MTÜ rahaasju ajas kahtlase taustaga raamatupidaja

Gustav Adolfi gümnaasiumi üritusi korraldava MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda ainuke juhatuse liige on Lea Kraavi, kelle pidas politsei kinni seoses Tallinna TV omastamissaagaga. MTÜ rahaasjad on ebaselged.

Mittetulundusühing Gustav Adolfi Arenduskoda tegeleb peamiselt ürituste korraldamisega. Jutt ei käi vaid koolis toimuvatest üritustest. Tuleval laupäeval korraldab MTÜ näiteks Nordea Kontserdimajas kontserdi, kuhu huvilised saavad osta pileti 7,50-12,50 euro eest.

Viimati esitatud majandusaasta aruandest - 2014. aasta omast - selgub näiteks, et seoses suurte üritustega on MTÜ-l tekkinud reserve rohkem kui 11 000 euro väärtuses. Kogutulud ulatusid lausa ligi 30 000 euroni.

Sellega avalik informatsioon piirdub. Äriregistri andmetel on MTÜ nimelt jätnud esitamata 2015. aasta kohustusliku majandusaasta aruande. Esitamata on ka 2016. aasta aruanne, ehkki juriidiliselt on selle jaoks aega 2017. aasta suveni.

Seda, mis MTÜs täpselt toimub, teeb keerulisemaks ka tõsiasi, et registri kohaselt on MTÜ ainuke juhatuse liige Lea Kraavi, kes on kahtlustuse kohaselt seotud väidetavalt Tallinna TVst raha omastanud Toomas Lepaga. Muu hulgas oli Lea Kraavi näiteks Toomas Lepa ettevõtte Videomeedia raamatupidaja.

Lea Kraavi töötas 2015. aasta augustini ühtlasi ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi juhiabina personali- ja finantsalal.

"Minule teadaolevalt ei ole MTÜ Gustav Adolfi Arenduskoda rahaasjadega probleeme olnud," ütleb Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Ta ei täpsusta, mille alusel ta seda ütleb, ent lisab: "Ma ei osale MTÜ juhtimises ning tema tegevuse planeerimises."

Aguri sõnul on temale teadaolevalt MTÜ juhatuse liikmete arv siiski suurendamisel.