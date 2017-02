Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu on vastu kooli laiendamise plaanile ja avaldas umbusaldust GAG direktorile

Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) Vilistlaskogu juhatus on kategooriliselt vastu plaanile kahekordistada lähiaastatel GAG õpilaste arv ning kolida GAG I ja II kooliaste käesoleva aasta septembrist Vana-Kalamaja tänaval asuvasse koolimajja. Plaani teostamine antud kujul tuleb vilistlaskogu hinnangul peatada ja kooli arengukava uuesti kõigi huvigruppidega läbi arutada.

GAG Vilistlaskogu juhatus toetab www.gag400.ee initsiatiivgrupi pöördumist ja ühineb selles toodud seisukohtadega. Tallinna linna ja koolijuhi poolt teostatava plaani vastu koostatud pöördumine on kahe nädalaga kogunud ligi 900 GAG vilistlase ja lapsevanema toetushääle.

“GAG vilistlased ei ole nõus Tallinna linnavalitsuse, Haridusameti ja GAG juhtkonna teguviisiga, et paljude perede elu puudutav otsus tehti ilma koolipere ja huvigruppidega läbi arutamist. Kinnitatud arengukavale mitte vastav otsus GAG totaalseks ümberkujundamiseks käidi linna ja koolijuhi poolt välja ootamatult ja sündinud faktina 2016. aasta juunis,” selgitas vilistlaskogu juhatuse esimees Margus Mets.

“Mingit laiemat arutelu, informeerimist ehk kaasamist kõnealuse muutuse osas ei toimunud kuni lapsevanemate ja vilistlaste aktiivse vastasseisu tekkimiseni. Olukorras, kus 2014. aastal kehtestatud “GAG arengukavas 2015-2017” pole sõnagi kooli laiendamisest ja selle vajadusest, ei saa koolipere ootusi sedavõrd brutaalselt ignoreerida. Kui on tungiv ja põhjendatud vajadus klasside arvu suurendada mingil määral, peaks Tallinna linn kaaluma Kooli tn 2 hoone andmist GAG-le, et saaks tekkida orgaaniline GAG linnak,” on kirjas vilistlaskogu juhatuse seisukohavõtus kooli arengu kohta.

Tekkinud olukorras avaldas vilistlaskogu juhatus umbusaldust kooli laiendamise plaani eestvedajale GAG direktorile Hendrik Agurile. “Koolijuhi sõnavõtud enda poolt pakutava lahenduse kaitseks on kahetsusväärsel kombel muutunud plaani vastustavate vilistlaste ja lapsevanemate halvustamiseks ja see ei käi enam kokku meie ajalooliste traditsioonide, Kusti kooli vaimu ja põhimõtetega,” märkis Mets.

Vilistlaskogu juhatus leiab, et viimane aeg on kooli laiendamise osas aeg maha võtta, kõiki huvigruppe kaasates läbi arutada GAG uus arengukava ning mitte langetada pöördumatute tagajärgedega enneaegseid otsuseid Vana-Kalamaja tänava koolimaja kasutuselevõtu kohta GAG osana.