Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitüdruk läks tundi purjuspäi! Politsei kontrollis ka teiste laste joovet

Möödunud reedel käis politsei Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis alkomeetriga õpilaste joovet mõõtmas, sest 13-aastane koolitüdruk viibis tunnis purjuspäi. Plastpudeliga viina oli kooli kaasa võtnud ja vahetunnis sõbrannale andnud teine koolilaps.

Tol päeval jäi GAGis paljudele silma tüdruk, kes nii tunnis kui vahetunnis „ebaadekvaatselt” käitus. Kooli juhtkond kutsus kohale politsei, kes tuvastas 7. klassi lapsel joobe. Tüdruk seletas, et jõi koolis plastpudelisse kallatud „Lauaviina”, mille oli kooli kaasa võtnud tema klassikaaslane.

Viina kooli toonud lapse ainus selgitus oli, et ta olevat tahtnud nalja teha. „Nad olid omavahel eelmisel päeval sel teemal ärbelnud ning alkoholi kooli toonud õpilane oli soovinud "tõestada", et ta julgebki viina kooli tuua. Alkoholi tarbinud õpilane oli seepeale soovinud "tõestada", et ta julgebki seda ka tarbida. Laste mõtlematu lauslollus loomulikult,” selgitas GAGi direktor Hendrik Agur juhtunut.

„Kuna tekkis kahtlus, et ka teised õpilased võisid alkoholi tarbida, läksime politseiga tundi ning terve klass puhus politsei testrisse kordamööda. Ühelgi teisel õpilasel joovet ei tuvastatud ning seda kinnitas ka visuaalne kontroll,” lisas Agur.

„Koolis, kus alkoholi suhtes on nulltolerants, võtan õpilase koolis joobes viibimist koolile näkku sülitamisena,” on direktor südamest nördinud. Seda enam, et Hendrik Aguri nulltolerants alkoholi tarbivatesse lastesse on laialt teada.

Kümme aastat tagasi kirjutas Eesti Ekspress, kuidas GAGi direktor Hendrik Agur on sattunud konflikti mõningate lapsevanematega, kuna teatas, et ei võta kooli gümnaasiumiossa õpilasi, kes tarbivad põhikooli lõpupeol alkoholi. Põhikoolilõpetajate kontrollimiseks lubas direktor lõpupeole kutsuda alkomeetriga politseiniku.

Direktor saatis tookord põhikoolilõpetajatele ja nende vanematele kirja, milles ütles, et GAG toetab põhiväärtusi nagu kainus, karskus ja kõrge moraal. „Jätke meelde: GAG õpilased ei tarbi alkohoolseid jooke, tubakatooteid ning narkootilisi aineid! Koolis ja ka vabal ajal, rääkimata õpilasüritustest, milleks on igasugused väljasõidud, ekskurssioonid, pidustused jne,” seisis direktori kirjas.

Direktor hoiatas, et sõltumata sisseastumiseksamite tulemustest ja vabandustest ei võta ta gümnaasiumisse kedagi, kes lõpupeol alkoholiga vahele jääb. „Palun võtke see teadmiseks! Alkohol = uks GAGsse suletud,” kirjutas Agur. „Ja õpilased, kellega kohtume sügisel gümnaasiumis, palun teadke – sama: alkohol ei käi kokku meie kooliga. Vastavate intsidentide korral palutakse koolist lahkuda viivitamatult. Karistused eirajatele saavad olema karmid ning kollektiivne hukkamõist üleüldine.”

13-aastast tüdrukut ja tema klassikaaslast koolist siiski välja ei heideta. Agur nentis, et lapsed said käskkirja, nende ja teiste õpilastega vestles nii direktor ise kui politsei. Agur usub, et õpilased said juhtunust õppetunni kätte. „Suhtume neisse ikka edasi respekti ja hea usuga. Veename ja loodame, et on saadud aru ja muudetakse suhtumist ja käitumist. „Ka kõikidele teistele rikkumistele ja üleastmistele on üks lahendus: noori veenda, rääkida, rääkida rääkida, tuua näiteid, võtta ette ühistegevusi soodustada elutervet koolikultuuri. Seda igapäevaselt teemegi.”