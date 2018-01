Gustav Adolfi Gümnaasium loobub esimese klassi katsetest

Alates 2018/2019 õppeaastast Eesti ühte tugevamasse kooli ehk Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) esimestesse klassidesse enam katseid ei toimu. GAG-i direktor leiab ka, et katsed esimestesse klassidesse peaksid kõikidest koolidest kaduma.

"See, et kaotada katsed esimesse klassi, oli kooli enda soov. Me ei pea õigeks lasteaiaealiste laste testimist esimesse klassi astumiseks ning sellega ühtlasi üksikute kesklinnakoolide ühiselt kunstlikult tekitatud koolikohta defitsiidi tekitamist," ütles ERR-i uudisteportaalile kooli direktor Hendrik Agur.

Direktor lisas, et GAG otsustas olla suunanäitaja ning avaldas lootust, et katsed esimestesse klassidesse kaovad peagi ka teistest koolidest.

"Kui keegi katsetega koolidest ei oleks esimene vabatahtlikult katsetest loobuja, siis taoline kunstlikult üleshaibitud mainega koolide katsete korraldamine vanemate pingete üleskruvimisel, mis toidab ühtlasi samade koolide enesehinnangut, on ebavõrdne ning ülekohtune sadade laste suhtes, kes sisse ei saa. Ühtlasi tekitab see uskumusi, et vaid katsetega koolid on “need õiged”," sõnas direktor.