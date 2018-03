Guardian: Eesti kaalub Vene diplomaatide väljasaatmist

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid kavatsevad teatada Vene diplomaatide väljasaatmisest Vladimir Putini spioonivõrgustiku lõhkumiseks ja nende hulgas on ka Eesti, kirjutab Suurbritannia ajaleht Guardian.

Euroopa Liit kutsus oma suursaadiku Moskvast konsultatsioonidele ning Euroopa Ülemkogu tegi avalduse Suurbritannia toetuseks, milles öeldi, et on ülimalt tõenäoline, et endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise taga Inglismaal Salisburys oli Venemaa.

Briti diplomaadid usuvad, et tugev solidaarsussõnum Ühendkuningriigile Venemaa lähimatelt Euroopa naabritelt jõuab Putinile kohale, kirjutab Guardian.

„On aru saada, et Prantsusmaa, Poola, Eesti, Läti ja Leedu kaaluvad Vene diplomaatide väljasaatmist, nagu Ühendkuningriigi valitsus soovis koordineeritud löögina Moskva vastu,” teatab Guardian.

„Me kõik, me kaalume selliseid meetmeid,” ütles Leedu president Dalia Grybauskaitė, kes lisas, et ei õnnitlenud Putinit presidendivalimiste võidu puhul.