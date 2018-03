Gruusia suusakuurordist napilt enne õnnetust lahkunud eestlane: meil vedas

Kui kümneliikmeline eestlaste seltskond eile pärastlõunal pärast nädalast mäel viibimist alla jõudis ja Gruusias Thbilisis parajasti varajast kevadet nautis, hakkasid nende telefonid järsku piiksuma. „Oled sa elus?” ilmus Martin Varvase telefoniekraanile.

Eile pärastlõunal hakkasid sotsiaalmeedias levima päris ehmatavad videod sellest, kuidas Gruusia mäestiku pärliks tituleeritud Gudauri mäesuusakeskuses suusatajaid ja lumelaudureid mäkke vedava köislifti mehhanism mingil põhjusel purunes. Lift hakkas ootamatult tagurpidi sõitma, ja seda sellisel kiirusel, mis paaniliselt karjuvad inimesed laia kaarega lendu paiskas. Vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, kuid videote põhjal võis karta palju hullemat.

Martin Varvas ja tema üheksa sõpra olid just veetnud nädala sellessamas Gruusia auks ja uhkuseks nimetatud suusakeskuses. Nädal oli olnud väga meeldiv, kohalikud külalislahked ja suusapuhkus fantastiline. Sama päeva hommikul kell 11 laskusid nad mägedest alla.

„Olime üsna šokis neid videoid vaadates,” nentis Varvas Delfile. Oli ju vaid õnnelik juhus, et nad olid vahetult enne õnnetust kuurordist lahkunud. Rikki läinud lift oli kogu nende seal veedetud aja seisnud, mis tekitas eestlastes nördimust – viis see ju suusakeskuse kõige kõrgeimasse ja ihaldusväärseimasse, Sadzele tippu -, ja alles sel hommikul lõpuks tööle pandud. „Muidugi oleks me kohe sellele läinud,” nentis Varvas.

Loe veel

Eestlastel tuli leppida paremuselt järgmise mäe ehk Kudebi tipuga, mis jäi vaid paarsada meetrit madalamaks. „Kasutasime seda lifti kümneid kordi, nimelt viis see lift 3006 meetri kõrgusele, kus asus kohvik ja võis nautida fantastilist vaadet,” märkis Varvas. Igatsusega vaadati ka seisvat köislifti, mis eile purunes.

Gudauri mäesuusakeskus Gruusias Foto: erakogu

Varvas nentis, et kuigi nad veetsid suurepärase suusapuhkuse, ei jätnud Gruusia pärl Gudaur eestlastele algusest peale turvalist muljet. „Kogu viibitud aja jooksul jäi keskuses mulje, et ohutus on sekundaarne. Inimesed, kes pidid tagama turvalisuse, näppisid telefone või tegid suitsu. Tihti ei jälginud keegi liftide ega inimeste tegevust ning selle nädala jooksul oli mitmeid kordi liftidega probleeme,” rääkis Varvas. „Ühel päeval toimis ainult üks lift. Samuti jäid silma inimeste

vahel kihutavad mootorsaanid. Päeval, mil tõstukid seisid, viidi inimesi mäkke

lumekassidega ehk mäehooldustraktoritega, kuhu inimesed hunnikus peale kuhjati.”

Varvas nentis, et suusakeskuse paljudest liftidest olid enamusel küljest ära ka stopperid, mis inimesi liftil paigal hoiab.

„Usun, et nüüd, pärast õnnetust seal suhtumine muutub ja vigadest õpitakse,” arvas Varvas. On ju turism see, mis piirkonnal elu sees hoiab, ning külastajate arvu vähenemist ei saa Gudaur endale lubada.

Varvase sõnul on Gudauri suusakeskus eestlaste seas päris populaarne. „Lisaks meie kümnesele seltskonnale oli sel veel vähemalt 15 eestlast,” kinnitas ta.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et neile teadaolevalt õnneks ükski eestlane eilses õnnetuses viga ei saanud.