Gripp on nõudnud selle hooaja esimesed elud

Terviseametile laekunud info kohaselt on gripp nõudnud sel hooajal esimesed ohvrid. Gripist tingitud tüsistuste tõttu on surnud kaks vanemaealist inimest vanuses 79 ja 81 eluaastat. Mõlemal olid kaasuvad haigused, kumbki polnud gripi vastu vaktsineeritud.

Aasta teisel nädalal (8-14.01.2018 ) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3126 inimest, neist 39 protsenti olid lapsed. Grippi haigestumise intensiivsust saab jätkuvalt hinnata madalaks ning gripilevikut piiratuks.

Haigestunute üldarv on püsinud viimastel nädalatel stabiilsena. Haigestumiste üldarvu püsimine madalal tasemel võib olla seotud nii lõppenud pühade kui ka asjaoluga, et hetkel domineeriva B-gripiviiruse leviku potentsiaal on üldjuhul väiksem ja seetõttu kasvab grippi haigestunute arv suhteliselt aeglasemalt. Vaatamata väiksemale levikupotentsiaalile sarnaneb B gripiviirusega seotud kliiniline pilt ja raskusaste A-gripiviirusele.

Eestis ringlevad üheaegselt kolm gripiviiruse tüüpi: üks B ning kaks A gripiviiruse alatüüpi.

Enim on haigestunute seas kuni 5-aastaseid lapsi, samas on haigestunute juurdekasv väikeselaste hulgas aeglustunud. Haigestunute hulga kasvu mõjutab haigestunute kas vanemaealiste ja koolilaste seas.

Raskekujulised gripijuhud

Hooaja algusest on hospitaliseeritud kokku 54 patsienti, neist 20 inimest vanemaealiste vanusrühmas, 15 patsienti vanusrühmas 0-4, kümme vanusrühmas 5-14 ning üheksa tööealiste vanusrühmas.

Terviseametile laekunute andmetel on gripi tõttu intensiivravi vajanud 5 inimest vanuses 47. – 82 eluaastat, neist neli inimest kuulusid riskirühmadesse. Kaks kaasuvate haigustega inimest vanuses 81 ja 79- aastased surid.

Hinnang ringlevatele viirustele

WHO ekspertide hinnangul on Euroopas praegu domineerivaks gripiviiruseks B gripiviiruse Yamagata tüvi, kaas-domineerivateks viirusteks on A gripiviiruse tüvi H3N2 ja A(H1N1)pdm2009.

Gripiviiruste poolt on enimohustatud ja enimhaigestunud lapsed vanuses kuni 5-aastased ja vanemealised inimesed (vanuses 65.a. ja vanemad). Lisaks isikud, kes põevad aneemiat, kroonilist kopsu-, südame-, neerude või ainevahetuse süsteemi haiguseid (diabeeti); immuunpuudulikkusega inimesed, sealhulgas immuunsüsteemi talitlust pärssivat ravi saavad ja HIV-positiivsed isikud.

Ringlevad viirused vastavad selle aasta vaktsiini tüvedele. A gripiviiruse H3N2 tüvi on ekspertide arvamusel sarnane eelmisel hooajal ringluses oleva tüvega ning suure tõenäosusega on immuunsus elanike seas säilinud. B gripiviiruse Yamagata tüve sisaldab vaid neljavalentne vaktsiin. Samas arvatakse, et kolmevalentne vaktsiin tagab samuti immunoloogilise ristkaitse efekti ning vähendab raskekujuliste gripivormide ja surmajuhtude tekkimist.

Haigestumine Euroopa regioonis (seisuga 8.01.2018)

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hindasid gripi intensiivsust kõrgeks Iirimaa, Itaalia, Malta ja Šveits, keskmiseks Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Holland, Norra, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Saksamaa ja Soome. Ülejäänud riigid andsid teada madalast grippi haigestumise intensiivsusest ning gripi piiratud levikust. Haigestumus on tõusutrendil.