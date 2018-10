Gripivaktsiin hakkab Eestis otsa lõppema, hulgimüügist seda enam saada ei ole

Gripivaktsiinide tootjad planeerisid seekordsel gripihooajal turustada Eestis 87 000 annust gripivaktsiini, mis ületab eelmisel aastal turustatut ligi 10 protsenti. Eelmisel aastal turustati Eestis pisut alla 80 000 annuse.

"Vaktsiinide esmaselt planeeritud kogused on nüüdseks täies ulatuses Eestisse kohale toodud. Kuigi suurenenud huvi vaktsineerimise vastu on tervitatav, on see paratamatult tekitanud mõningase nappuse," ütles ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Elsa Leiten Delfile.

Gripivaktsiini kättesaadavus hulgimüügist on praeguseks lõppenud ning apteegid, kellel senised laovarud otsakorral, hetkel otse hulgimüügist enam juurde tellida ei saa. "Meile nähtavate andmete põhjal paljudes apteekides vaktsiini siiski veel on, samuti Lääne-Tallinna Keskhaigla vaktsineerimiskabinetis," sõnas Leiten. Perearstikeskus saab tema sõnul pöörduda varude täiendamiseks mõnda teise apteeki, kui vaktsiini veel on.

Vaktsiininappuse leevendamine hooaja kestel on üsna keeruline, sest tootmisprotsess on pikk ning gripivaktsiin on kasutatav vaid ühel hooajal. "Tootjad lähtuvad vajaduse prognoosimisel eelkõige varasematel hooaegadel kasutatud kogustest ning puuduse tekkimisel sõltub lahendamine sellest, kas mõne teise riigi jaoks toodetud vaktsiini saab Eestisse tuua," märkis Leiten.