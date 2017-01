Gripiravimid on vahepealsest varude täiendamisest hoolimata taas otsakorral

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestunute arv kasvab ja kuigi gripivaktsiini toodi Eestisse rohkem kui varasematel aastatel, on see otsas ning otsakorral on ka gripiravimid.

Eelmisel nädalal haigestus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, sealhulgas grippi 6600 inimest, nädal varem 6300. Seekordne gripihooaeg on mitmes mõttes varasematest erinev. See algas varem kui tavaliselt ehk juba detsembris, mitte jaanuari lõpus ja eelmise nädala lõpuks oli gripi tõttu surnud 20 inimest, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

"Need surmajuhud on meil registreeritud juba jaanuari keskpaigaks, kui tavaliselt varasematel aastatel tulevad sel ajal meil alles esimesed juhud," ütles terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Eesti keskmine haigusjuhtude arv 100 000 inimeste kohta on 502. Sellest enam ehk üle 700 haigusjuhu 100 000 inimese kohta oli Läänemaal, Viljandimaal ning Ida-Virumaal ja Narvas. Terviseameti andmeil levib üks A-gripi viirus.

Perearst Le Vallikivi sõnul on sel aastal gripp agressiivsem ja gripihooaeg on ilmselt alles alanud. "Grippi on praegu väga palju, ma isegi ei mäleta eelmiste hooaegade põhjal, et grippi oleks nii palju olnud juba jaanuaris. Aga ma siiski kardan, et need on alles õied. Eestis traditsiooniline gripihooaeg läheb lahti ikkagi veebruari- ja märtsikuus," nentis arst.

Vallikivi sõnul kestab gripp nädala, kui ei teki tüsistusi.