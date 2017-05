Gripihooaja lõpust hoolimata nõudis haigus veel neli inimelu

Vaatamata sellele, et ametlik gripihooaeg on lõppenud, on maikuu viimastel nädalatel järsult kasvanud grippi haigestunute arv.

Terviseameti teatel haigestuvad valdavalt vanemaealised inimesed. Haigestumised on seotud B-gripiviirusega.

Viimasel kuul on gripi tõttu haiglaravi vajanud 30 inimest, lisandunud on neli gripist tingitud surmajuhtu. Hooaja algusest on hospitaliseeritud 1437 patsienti, neist 72 protsenti tööealised ja vanemad inimesed. Intensiivravi on vajanud sel hooajal 112 ja surnud kokku 47 inimest.

Maikuus haigestumiste kasvu põhjustanud B-gripiviirus on iseenesest väiksema leviku potentsiaaliga ja elanikkonna seas viirust praktiliselt enam ei ringle, kuid viiruse jaoks on soodsaks pinnaseks suletud kollektiivid. Haigestumuse kasvu taga on olnud peamiselt asutusesisesed puhangud nii hooldekodudes kui haiglas.

Seoses eelpool kirjutatuga, soovitame jätkuvalt olla tähelepanelikud gripiviiruste suhtes, eriti vanemaealiste puhul.

Ametlik hingamisteede viirusnakkuste ja gripi hooaeg lõppes aasta 20. nädalal, haigestumuse üldnäitajad jõudsid tavapärasele ehk hooajavälisele tasemele juba aprillis.