Gripihooaeg hakkab lõppema: haigestumine vähenes nädalaga viiendiku võrra

Pilt on illustratiivne

Terviseameti andmetel vähenes eelmisel nädalal grippi haigestumine viiendiku võrra. Nädalaga kaotas gripi tõttu elu üks inimene, tõstes surmajuhtumite arvu 93-ni.

Eelmisel nädalal vähenes grippi haigestumine nädal varasemaga võrreldes keskmiselt ligi 20 protsendi võrra ja seda kõigis vanusegruppides.

Registreeritud andmete põhjal võib grippi haigestumise intensiivsust pidada madalaks, kuid gripiviiruse levikut endiselt laialdaseks. Gripiga seotud haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikides maakondades peale Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa.

Laboratoorse kinnituse said eelmisel nädalal 58 gripiviirust, neist 47 olid A- ja 11 B-gripi viirused.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu haiglaravi vajanud 1837 inimest, neist 71 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75 protsendi hospitaliseeritutest olid täiskasvanud ja eakad.

Hooaja algusest on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest. Registreeritud on 93 gripist tingitud surmajuhtu, surnute mediaanvanuseks on 81 eluaastat. Haiglaravi kestvus oli keskmiselt 7,5 päeva, ulatudes ühest 37 päevani.