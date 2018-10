Gripi vastu vaktsineerimine on tänavu oluliselt kasvanud

„Käesoleva aasta septembris kasvas gripi vastu vaktsineeritute arv eelmise aasta sama ajaga võrreldes pea 42 protsendi võrra,“ ütles terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova.

Sadikova sõnul on eriti rõõmustav vanemaealiste, üle 65-aastaste vaktsineerimisaktiivsuse tõus ja seda juba septembris. „Mul on hea meel, et meie aastatepikkune teavitustöö on hakanud vilja kandma ja pannud vanemaealised inimesed rohkem mõtlema oma tervise kaitsele,“ märkis Sadikova.

Kui möödunud aasta septembris lõpuks oli ennast Eestis gripi vastu vaktsineerida lasknud 7980 inimest, siis tänavu samaks ajaks juba 11 317 inimest. Üle 65-aastasi oli nende seas mullu 1886 ja tänavu 3170.

Parim aeg gripivastase kaitse saamiseks on just praegu, mil gripiviiruseid veel ringluses ei täheldata. Kaitse kujuneb välja keskmiselt kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist.

Terviseamet kogub andmeid vaktsineerimise kohta kord kvartalis, mis tähendab, et oktoobris, novembris ja detsembris vaktsineeritud inimeste numbrid saab avalikustada jaanuaris.