Gräzin uue partei valikust: alles sain ühest lahti, ei taha veel otsustada

Ta ütles, et temal kui euroskeptikul on valimine raske. Kõige tugevamalt euroskeptiline on EKRE, tugev euroskeptiline element on ka Keskerakonnas. Ta viitas sellele, et 2003. aastal, enne Euroopa Liiduga liitumise rahvahääletust oli Keskerakond liitumise vastu. Samuti on Vabaerakond tema sõnul euroskeptiline.

Gräzin ütles, et euroskepsis pole Euroopa vastu olemine, vaid Brüsselist tulevate seaduste parandamine, kui need on vigasid täis. "See on pigem Eesti talupoja meelelaad. Eesti talupoeg vaatab iga asja peale kergelt viltu, olgu see kartuli ruutpesati külvamine, uus piiritusemasin või kolhoos. Eestlane oma olemuselt on skeptiline," ütles Gräzin.

Ta rääkis, et 3-4 aastat tagasi tellis Reformierakonnale lähedane Liberalismi Akadeemia temalt uue liberalismi manifesti. "Viie päevaga sai see manifest valmis. Ta on olemas. Seda ei ole keegi lugenud ega arutanud. Tehti ja jäi. Mida edasi, seda adekvaatsem ta mulle tundub. Kõige tähtsam ülesanne on ta nüüd kuskilt üles otsida. Ma umbes aiman, kus ta on. Ta peaks olema vasakus sahtlis vanade ajalehtede all. Kui ma ta sealt üles leian, teen ma ta korda ja avaldan poliitilise manifesti, et inimesed saaksid aru, mille poolest tõeline Euroopa patriotism erineb sellest pseudopatriotismist, mida esindavad Ansip, Siiman, Kallas jne," rääkis Gräzin.

Ta lubas oma manifesti avaldada ja siis vaatab tagasiside pealt, mida teeb.