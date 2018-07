Gräzin ei ole veel otsustanud, kas valib Euroopa Parlamendis ALDE või hoopiski mõne muu fraktsiooni

Kaja Kallas naasis Brüsselist Eestisse ja tema asendajaks Euroopa Parlamendis on Igor Gräzin. Küll aga ei ole Gräzin kindel, kas liitub Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooniga.

ALDE-sse kuuluvad Eesti saadikutest veel Gräzini erakonnakaaslased Kaja Kallas ja Urmas Paet ning Keskerakonna ridadesse kuuluv Yana Toom.

Kahetuhandete alguses oli Gräzin seotud Euroopa Liidu Demokraatidega (EUD). "Meie ideoloogiline deviis oli lihtne: rahvuste ja rahvaste Euroopa," sõnas Gräzin. Ta selgitab, et EUD oli suuresti vastanduv liikumine ALDE-le. "Romantiliselt öeldes oli meie idee ja soov see, et Euroopa oleks heade tahete, inimeste ja südamete liit,".

"Võib-olla ongi meil nüüd juba selline ALDE nagu meie 15 aastat tagasi unistasime, et see oleks," ütles ta. "Kui ALDE-s on need, kes soovivad, et Euroopa Liit oleks hingede ühendus, ja nad on olemas, siis me saame ALDE-t muuta paremas suunas. See on see motiiv," lausus Gräzin Delfile.

Gräzin ei välistanud ALDE ega ka ühegi teise fraktsiooniga liitumist. "Ma ei langeta seda otsust, millise fraktsiooniga liitun, täna, homme ega ka mitte ülehomme," sõnas ta. Gräzin tunnistab, et pole alates 2005. aastast, kui viimati Brüsselist käis, end europarlamendi asjadega kursis hoidnud ja eeskätt soovikski seda teha.