GRAAFIKUD | President Kersti Kaljulaid tegi tänavu kokku 34 välisvisiiti, mis läks riigile maksma üle 420 000 euro

13. september: töövisiit Riiga. Eesti riigipea osales Arraiolose grupi aruteludel Lätis. Sel aastal oli kohtumise põhiteemadeks ühiskonna vastupanuvõime suurendamine ja Euroopa julgeolek ning Euroopa Liidu tulevik. President Kaljulaid kohtus ka Lätis kahepoolselt Saksamaa Liidupresidendi Frank Walter Steinmeieriga, et arutada meie riikide kahepoolseid suhteid, Euroopa tulevikku, transatlantilisi suhteid ning Ukrainat. Arraiolose grupi nime all tuntakse 2003. aastal alguse saanud mitteformaalsete kohtumiste seeriat, kuhu on kutsutud riigipead, kes ei võta osa Euroopa Liidu Ülemkogust. Esimese kohtumise korraldas Portugali president Jorge Sampaio Arraiolose linnakeses Portugalis.

14.–15. september: töövisiit Ukrainasse. Riigipea kohtus president Petro Poroshenkoga, et arutada Ukraina reformiprotsessi, kahepoolseid majandussuhteid ja Ukraina investeerimiskeskkonda. Ta osales ka Kiievis Jalta Euroopa Strateegia konverentsil digiühiskonna ja õigusriigi teemalistel aruteludel ning Eestist pärit loomekeskuse LIFT99 Kiievi kontori avaüritusel. Samuti külastas president Kaljulaid Dnipropetrovski oblasti keskust Dniprot, kus külastas Eesti kapitalil põhinevat Interpipe tehast ja terrorismisvastase operatsiooni muuseumi ning osales maailmakoristuspäeva heakorratalgutel.

18.–21. september: töövisiit Hiinasse. Riigipea kohtus Hiina president Xi ja peaminister Li Keqiangiga ning osales kahel arutelul Maailma Majandusfoorumi iga-aastasel tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsil Tianjinis.

25. september kuni 4. oktoober: töövisiit Ameerika Ühendriikidesse. Riigipea pidas iga-aastase riigikõne ÜRO peaassambleel ja kohtus kahepoolselt mitmekümne riigijuhiga, et arutada Eesti kandideerimist ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Ta võttis ka ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi kutsel kaheks aastaks üle naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumise Every Woman, Every Child (EWEC) kaasjuhtimise. Samuti esines riigipea Stanfordi ülikoolis ja Fortune Most Powerful Women foorumil ning kohtus ka Eesti idufirmasid toetanud ettevõtjatega.

8.–10. oktoober: töövisiit Lõuna-Koreasse. Riigipea osales Aasia suurimal arvamusliidrite konverentsil – Seoulis toimuval World Knowledge Forumi, kus pidas avakõne ning avas e-residentsuse stendi. Samuti kohtus ta visiidi käigus Lõuna-Korea ettevõtjatega ja Seouli linnapeaga ning ta valiti Seouli aukodanikuks. Talle omistati ka EWHA Naiste Ülikooli audoktori kraad.