GRAAFIKUD | Jevgeni Ossinovski põrus valimistel isegi sotside toetajate seas

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovskil läks kohalikel valimistel halvasti. Ta sai vaid kolmandiku Taavi Rõivase häältesaagist ning isegi sotsiaaldemokraatide toetajad ei tahtnud teda valida.

Ossinovski ebapopulaarsust näitavad kaks graafikut. Esimene neist näitab, kui suure protsendi sotsiaaldemokraatide üldisest häältesaagist ringkonnas selle populaarseim sotsiaaldemokraat sai. Sealt on näha, et Ossinovski tulemus oli kõige viletsam. Harju maakohtu endine juht Helve Särgava sai kõigest kaks häält vähem kui Ossinovski.

Järgmine graafik näitab seda, kui edukalt suutsid sotside esinumbrid võistelda põhikonkurent Reformierakonna esinumbriga. Reformierakond on valitud võrdlusmaterjaliks, sest nii sotsid kui Reformierakond saavad oma toetuse peamiselt eestlaste seast ja seega ei mõjuta võrdlust erinev venelaste osakaal linnaosades.

Ossinovski tulemus on jälle suhteliselt halb, kuigi mitte kõige halvem. Andres Anveltil oli Kristiines suuri raskuseid Kaja Kallasega. Pirital oli Barbi Pilvrel samuti raske Arto Aasaga võistelda. Kesklinnas toimunud võistluses Jevgeni Ossinovski vs Taavi Rõivas sai Ossinovski kolmandiku Rõivase häältesaagist. Sisuliselt sama tulemusega lõppes ka Mustamäel võistlus Indrek Saare ja Hanno Pevkuri vahel.

Sotside nimekirjas läks halvasti lisaks Ossinovskile ka elukutselistel poliitikutel Pilvrel, Anveltil ja Saarel. Märkimisväärne on, et hea tulemuse said kohalikus kogukonnas tuntud Aleksei Turovski Haaberstis ja Jaak Juske Põhja-Tallinnas, kes pole elukutselised poliitikud.

Rainer Vakra edu

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Rainer Vakra oli nendel valimistel ülekaalukalt populaarseim sotside esinumber. Ta sai kolmveerandi sotside häältest Nõmmel ja suutis peaaegu võita Reformierakonna esinumber Urmas Paeti.

Tuleb küll nentida, et selle aasta Vakra isiklik valimistulemus, 3296 häält, langes võrreldes 2013. aastaga, kui ta sai 4237 häält ja oli ülekaalukalt populaarseim poliitik Nõmmel, võites nii Paeti kui IRLi esinumber Urmas Reinsalu.

Riigikogu valimistel läks Vakral Nõmmel veel halvemini, ta sai 2457 häält, kaotades jälle Paetile.