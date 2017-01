GRAAFIK: Vaata, millistele allikatele saavad erakonnad oma kassa täitmisel kõige enam loota

Valimisreklaam 2015 Foto: Karli Saul

Olenemata sellest, et aasta lõpus said Keskerakond, Reformierakond, SDE ja IRL kaheksalt ärimehelt suurannetuse, näitab alltoodud graafik, et suuremas osas täidetakse parteikassat siiski riigi toetusega.