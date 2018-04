GRAAFIK | Vaata, millise valusa allakäigu on teinud sotside toetus Jevgeni Ossinovski juhtimise ajal

Alates 2015. aasta suvest, kui Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) asus juhtima Jevgeni Ossinovski, on toetus parteile märkimisväärselt langenud.

Laupäevasel SDE volikogul tervise- ja tööministri ametikohast loobumisest teatanud partei esimees Jevgeni Ossinovski põhjendas oma otsust sellega, et erakonna juhi ja ministri rolli on valimiseelsel aastal raske võrdselt hästi täita.

Erinevates intervjuudes on Ossinovski möönnud, et erakonna toetus pole kiita ja erakond vajas sellist käiku, et madalseisust välja tulla.

Tervise- ja tööministrina vedas Ossinovski alkoholipoliitikat, mis on asjatundjate arvates üks peamisi argumente, miks erakonna reiting langustrendis on.

ERRi tellitud Turu-uuringute ASi küsitlustest selgub, et kui 2015. aasta keskmine toetus erakonnale oli 15 protsenti, siis 2016. aastal 13 ja möödunud aastal 11 protsenti. Käesoleva aasta kolme kuu keskmine toetus jääb kümne protsendi juurde, kuigi veebruaris jõudis erakonna toetus viimase kaheksa aasta madalaimale tasemele, ulatudes vaid kaheksa protsendini.

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloog Tõnis Saarts ütles laupäeval Delfile, et Ossinovski otsuse põhjus peitub tema negatiivses kuvandis, mis toob lähenevate valimiste valguses kahju nii erakonna mainele kui ta temale endale. "Parem on loobuda, sellega teatud teemad ja pinged maha võtta ning erakond tule alt välja tuua," lisas ta.

Allikas: ERRi tellitud Turu-uuringute ASi küsitlused