GRAAFIK | Vaata, kuidas kukkus Ülemiste keskuses liutorult alla järelvalveta jäetud laps

Pühapäeva pärastlõunal kukkus Ülemiste keskuses liutorust alla poiss, kes oli sel hetkel jäänud ilma järelvalveta. Vaata fotolt, kuidas kukkumine aset leidis.

Pühapäeval juhtus Ülemiste keskuses ehmatav vahejuhtum, kus ilma vanemate järelvalveta jäänud laps leidis tee liutoru juurde, ronis selle peale ja kukkus lõppeks alla.

Turvameeskond tuvastas turvalindilt, et poiss oli roninud toru peale ning jõudnud oma ronimisteekonnaga juba poole toru peale, kuni hakkas tagasi libisema ning siis oli kukkunud torult maha.

Ülemiste keskuse turundusjuht Kristina Antšak rääkis Delfile, et toru osas mingeid ümberkorraldusi ei tehta ega lisata ka täiendavaid turvapiirdeid. "Antud olukorras ei ole küsimus selles, et toru kuidagi ohtlik on vaid selles, et lastel tuleb silma peal hoida. Toru vastab turvanõuetele ja peal on ka vastavad märgistused, kuidas sellega ümber käia."

Antšak lisas, et kaubanduskeskus hoiab väga hoolsalt silma peal sellel, mis seal toimub ning plaanis on tugevdada turvameeste näol kontrolli. "Oleme rääkinud turvameeskonnaga, et nad sellel piirkonnal rohkem silma peal hoiaksid ning vaataksid, et lapsed ei oleks järelvalveta."