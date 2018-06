GRAAFIK | Vaata, kuhu soovib Est-For Invest rajada vaidlusalust tselluloositehast

Täna avalikuks saanud info kohaselt soovib Est-For invest rajada suureks tüliõunaks kujunenud tselluloositehase Tabivere lähedale, kuid ka seal on kohalikud kindlalt tehase vastu.

Leebunud pole ka kohalikud poliitikud: Tartu meer Urmas Klaas on jäik ja näitab tehasele vastuvaidlematut keelumärki. „Tehase metsamassiivi keskele peitmine ei muuda olematuks planeeritava keemiatehasega kaasnevat võimalikku kahjulikku keskkonnamõju. Tehase rajamisega Emajõele ja Peipsi järvele lisanduv reostuskoorumus on meile vastuvõetamatu ja siin ei mängi rolli, kas tehas on Tartust 10 või 21 km kaugusel,” leidis ta.