GRAAFIK | Vaata, kuhu kassade nimevahetuse-raha täpsemalt kulub. Kas seda saaks vahest teha aegamööda ja seeläbi raha säästes?

Riina Sikkut esines reedel avaldusega, et nime vahetama peab, aga kulusid võiks kärpida. See on vastuoluline, sest Koppeli sõnul kinnitas Sikkut töötukassa nõukogu liikmena eelnõu juba juunis ning andis sellele järgnevalt ka allkirja tervise- ja tööministrina, kelle haldusalasse töötukassa kuulub.

Küsimusele, kust annab siis üldse kärpida, et avalikkuse soovidele vastu tulla, vastas Koppel, et hinnad on planeeritud nii, et need tuleks odavamalt.

Küsimusele peale, et kas ehk oleks võimalik vahetada nimi ära, aga kogu sildimajandus vahetada välja aegamööda, siis kui näiteks oleks päriselt uut silti vaja, kohkus Koppel esiti. "Väga hea küsimus, ma ei teagi, konsulteerin juristiga," vastas ta.

Mõne aja pärast helistas kommunikatsioonijuht tagasi ning teatas, et vale nime all esitlemine on seaduse rikkumine. "Ometigi pole seaduses pole kirjas, kui kiiresti me peame uuele nimele üle minema," mõtiskles ta. "Keeleseaduse järgi on vale nime kasutamine väärtegu, aga konkreetselt pole seaduses antud, kas võib olla ka vale nimi," võttis asja kokku töötukassa pressiesindaja.

Seepeale suunati talupojaloogikaga sotsiaalministeeriumisse. Küsimus sama - kas nime saaks ära vahetada, aga kulutused teha aegamööda ning osta töötajale uue tikandiga vest selga siis, kui vana läbi on?

"Kõiki kulutusi ei tehtagi korraga. Kuluprognoosi on arvestatud ka tegevused, mida tehakse nagunii igal aastal ning on juba asutuste eelarvetes olemas. Näiteks haigekassa majandusaasta aruanne on igal aastal eelarves olemas. See toodetakse uue logoga alles siis, kui uus aruanne välja antakse. Teatud muudatusi ei ole võimalik edasi lükata ja kokkuvõttes etapiliselt tehtud kulutuste tõttu ju kulutuste kogusumma ei väheneks," vastas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Silvia Peets.

"Tegemist on avalik-õiguslike asutustega, kes on kohustatud olema ka visuaalses kommunikatsioonis korrektsed. See tähendab, et tekitaks segadust ja oleks eksitav kui asutuste siltidel oleks vana nimi. Kuvand väljapoole asutust on tähtis, sest kodanik peab saama aru, kellega ta suhtleb ning kes talle midagi väljastab ja kes konsulteerib," jätkas Peets selgitamist, miks on hädavajalik panna uus nimi ja kohe tellida uued läikivad sildid.

Toodi ka näide raamatupidamisseadusest, mille järgi ei saa asutus kasutada kehtetu nimega dokumente. "Dokumendid ei saa olla blanketil, mis ei ole kooskõlas muudetud juriidilise isiku tegelike andmetega. Samuti ei saa isikuid teenindada ja dokumente väljastada asutuse nimel, mida äriregistris enam ei eksisteeri," lõpetas Peets.